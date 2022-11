În toiul neajunsurilor energetice, trei hidrocentrale stau nefolosite în România. ”Aproape că apeşi butonul şi o pui în funcţiune” Premierul Nicolae Ciuca a tras un semnal de alarma dupa ce proiectul privind constructia de hidrocentrale mici pe arii protejate a fost declarat neconstitutional. Daca legea nu va fi aprobata, sute de milioane de euro au fost investiți degeaba. Este vorba despre trei centrale aflate pe raurile Jiu si Mures, care stau cu lacatul pe usa, potrivit observatornews.ro. Constructia centralelor din Defileul Jiului a inceput in 2004, cu doar un an inainte ca zona sa devina arie protejata. Lucrarile au fost taraganate ba de insolventa Hidroelectrica, ba de procese deschise de organizatii… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

