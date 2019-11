Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Doliu in lumea sportului: Un tanar fotbalist de doar 19 ani a DECEDAT intr-un cumplit accident rutier, la cațiva kilometri de casa Fotbalistul roman de 19 ani, Alexandru Liviu Peia, și-a pierdut viața in urma unui accident de mașina, petrecut sambata, in Italia, susțin cei de la varesenews.it.…

- Romsilva scoate la vanzare 40.000 de pomi de Craciun. 26.000 dintre pomii de Craciun oferiți de Romsilva sunt brazi, iar restul de 14.000 provin din specia molid. Prețurile de vanzare sunt stabilite in funcție de inalțime și de specie.Prețurile vor varia intre 15 și 35 de lei, potrivit Agerpres.…

- Denis Alibec a intrat pe teren in ultimul sfert de ora al infrangerii Romaniei cu Suedia, scor 0-2, insa spera ca „tricolorii” sa invinga in ultimul meci din grupa cu Spania. Vezi AICI clasamentele actualizate din preliminariile EURO 2020!Ultimul meci din grupa e luni, de la 21:45, cu Spania. Va fi…

- Pregatirile pentru noul Targ de Craciun din Drobeta Turnu Severin sunt in plina desfasurare. In seara de 6 decembrie, incepand cu ora 17.00 va avea loc inaugurarea celei de-a doua editii.i¿½ Anul acest

- O decizie a Guvernului de a nu creste salariul minim cu 100 de lei de la 1 ianuarie 2020 ar da impresia ca actualul Guvern este dezinteresat de situatia cetatenilor si mult mai interesat de satisfacerea angajatorilor, iar consecinta acestei decizii ar fi organizarea de actiuni de strada, a declarat,…

- Coincidența sau nu, Liviu Dragnea va ieși din inchisoare, timp de o zi, cu puțin timp inainte de turul 1. Culmea este ca fostul președinte PSD nu a primit permisie de ziua lui, așa cum ceruse, ci brusc... in perioada imediat urmatoare. Ar trebui sa iasa din inchisoare la inceputul saptamanii…

- Au inceput pregatirile pentru Targul de Craciun de la Timișoara! Municipalitatea pregateste deschiderea celei de-a XIII-a editii a Targului, eveniment ce se va derula in perioada 1 decembrie 2019 – 3 ianuarie 2020. Timișorenii se vor putea bucura in 1 Decembrie de prezenta trupei Holograf, dar si a…

- Targul de Craciun 2019 iși deschide porțile, ca in fiecare an, la 1 Decembrie, cand Romania iși celebreaza și Ziua Naționala. Va sta deschis pana in 3 ianuarie 2020. Pregatirile sunt in toi, iar PMT anunța și artiștii care vor urca pe scena special amplasata in Piața Victoriei. „Ne…