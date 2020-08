Stiri pe aceeasi tema

- Roboții cu care NASA exploreaza Marte au capturat zeci de fotografii de pe Planeta Roșie, cu un peisaj nu foarte animat, dar uimitor, iar pe alocuri asemanator cu Pamintul. Un clip de 10 minute postat pe YouTube ofera poze panoramice ale suprafeței Planetei Roșii, inclusiv deșerturi imense, dune masive,…

- China a lansat cu succes, joi, de la centrul spatial din Wenchang, de pe insula tropicala Hainan (sud), prima misiune spre Marte exclusiv chinezeasca, misiunea Tianwen-1, in plina perioada de rivalitate diplomatica si tehnologica cu SUA, transmite AFP. Sonda Tianwen-1 a fost lansata cu…

- Ciclul de formare al satelitilor naturali poate explica orbita usor inclinata a lui Deimos, una dintre cele doua luni ale planetei Marte, conform unui nou studiu, transmite miercuri Space.com.Marte are doua luni pe orbita: Phobos si Deimos. Timp de mai multi ani, oamenii de stiinta au fost…

- Oamenii de știința arabi vor lansa prima sonda pe Planeta Roșie pentru a colecta datele necesare. Lansarea va avea loc la mijlocul lunii iulie. Emiratele Arabe Unite intenționeaza sa lanseze prima sonda fara pilot pe Marte. Lansarea va avea loc pe 15 iulie 2020 de pe cosmodromul japonez de pe insula…

- Anumite forme de relief de pe planeta Marte, despre care s-a crezut ca reprezentau vechi scurgeri de lava, ar putea sa fi fost modelate de eruptii de noroi, potrivit unui studiu aparut luni in revista Nature Geoscience, informeaza agerpres.ro.

- O bucata dintr-o roca veche de 4 miliarde de ani, ce a fost spulberata in spatiu de pe suprafata lui Marte in urma cu aproximativ 15 milioane de ani si a cazut in cele din urma in Antarctica, unde a fost descoperita in 1984, ascunde secretele chimice ale apei de pe Planeta Rosie, conform unui nou…