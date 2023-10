Primaria Municipiului Timișoara și Timpark au finalizat licitația pentru intocmirea Studiului de Fezabilitate pentru o noua parcare de aproximativ 150 de locuri in zona Garii de Nord. Contractul a fost atribuit, iar firma caștigatoare va incepe elaborarea proiectului. Asta pe hartie… „Este un proiect ambițios, un raspuns la nevoia tot mai mare de locuri de […] The post In timp ce vicele Latcau se lauda ca se va face o noua parcare, consiliera Iliescu arata cum proiectele useristilor in acest domeniu sunt vorbe in vant appeared first on Gazeta din Vest .