Stiri pe aceeasi tema

- PANDEMIE CORONAVIRUS. Tinand cont de cresterea cazurilor de COVID-19 in randurile populatiei belgiene, premierul Sophie Wilmes a anuntat joi seara ca incepand de sambata purtarea mastii in "orice loc care este foarte frecventat". Astfel sunt vizate pietele, hotelurile, restaurantele, cafenelele si…

- "Vreau sa clarific: la ora actuala exista o lege adoptata de Parlament, Legea 55, care stabileste legitimitatea acestei masuri, noi o avem instituita prin lege. Curtea Constitutionala s-a referit la carantina si izolarea care au fost stabilite pe baza ordonantei si ordinului de ministru. Dar eu readuc…

- Potrivit unui studiu la care au participat 1200 de persoane din 6 țari diferite (Belgia, Turcia, Rusia, Polonia, Cehia și Romania), 66% din consumatori au ieșit mai rar din casa sa-și cumpere alimente, traficul in magazine reducandu-se astfel la mai puțin de 50% fața de perioada anterioara crizei. Pe…

- Reprezentantii Pro Agro sustin ca masurile impuse prin legea mirosului sunt mai drastice decat legislatia europeana. "In contextul in care, in data de 17 iunie, s-au adoptat in Camera Deputatilor modificari la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 – ‘Legea mirosului’ -, consideram…

- Președintele Klaus Iohannis i-a criticat joi in termeni neobișnuiți pe politicienii care se opun prelungirii starii de alerta, spunand: „In fața unei boli ești precaut sau ești prost. Una din doua”. „Fac apel la parlamentari sa inteleaga ca aici nu putem sa ne targuim pe voturi. Este vorba de sanatatea…

- Focar de COVID la o firma din Alba. 27 de angajați ai Alpin 57 Lux, o firma care produce inghețata și legume congelate la Sebeș, in județul Alba, sunt infectați cu noul coronavirus. DSP Alba nu a facut public numele firmei ci doar masurile pe care le-a luat la societatea respectiva, insa surse din…

- Președintele Klaus Iohannis a facut marți prima sa declarație de la intrarea in starea de alerta. Șeful statului a facut un apel la respectare regulilor pentru a nu fi obligați sa reintram in starea de urgența. „Romania a trecut, de cateva zile, din starea de urgența in starea de alerta. In aceasta…

- Purtarea maștilor de protecție a devenit obligatorie și in Romania, incepand de vineri, in spațiile inchise și in mijloacele de transport. Polițiștii verifica in stațiile de metrou ca pasagerii sa poarte masca. In mod normal, oamenii legii ar trebui sa se rezume, deocamdata, doar la a-i avertiza pe…