În timp ce Papa ținea predica: Incident de securitate la Vatican O mașina care a incercat sa forțeze barierele de protecție de la intrarea in Vatican, chiar in timp ce Papa Francisc ținea predica de duminica in fața a peste 20 de mii de oameni, a fost oprita cu focuri de arma dupa o urmarire demna de scenariul unui film. Mașina, un BMW, a fost urmarita de echipajele de poliție și carabinieri, care, pentru a-l face pe șofer sa opreasca, au fost nevoite sa faca uz de arma și au tras in direcția roților autovehiculului. Șoferul, un albanez de 39 de ani, a reușit in prima instanța sa iasa din mașina și sa fuga, așa ca a avut loc o noua urmarire, dar polițiștii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

