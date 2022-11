Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii britanic a anuntat ca va trimite elicoptere in Ucraina, pentru prima data de la inceperea razboiului declansat de Rusia pe 24 februarie impotriva tarii vecine, transmite miercuri dpa, preluata de Agerpres. Ministrul apararii britanic Ben Wallace a afirmat ca este vorba despre primele…

- Rusia aproape si-a epuizat stocul actual de arme fabricate in Iran si va cauta sa se realimenteze, arata Ministerul britanic al Apararii in actualizarea sa zilnica a informatiilor despre razboi. Incepand din septembrie, Rusia a lansat atacuri asupra Ucrainei in care a folosit atat arme traditionale,…

- Ministerul Apararii a anunțat ca va trimite elicoptere in Ucraina pentru prima data de la inceputul razboiului, transmite The Guardian . Secretarul britanic al apararii, Ben Wallace, a declarat ca va fi prima data cand aeronave pilotate vor fi trimise acestei națiuni devastate de razboi, dupa invazia…

- Rusia a mutat probabil rachete balistice de mari dimensiuni in Belarus ca un „mesaj catre Occident", a declarat marti Ministerul britanic al Apararii, in actualizarea zilnica privind situatia de pe frontul din Ucraina. Londra a precizat ca Moscova are „stocuri foarte limitate" de rachete AS-24 Killjoy…

- Ministerul Apararii de la Londra, care publica zilnic un buletin informativ de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, a comunicat miercuri ca in Rusia au avut loc in ultimele luni mai multe sabotaje impotriva retelei feroviare, autorii fiind cetateni rusi care se opun razboiului. Deteriorarea unei cai…

- Iranul a criticat Uniunea Europeana pentru pozitia ei fata de protestele ce au loc in tara, in timpul unui apel telefonic cu un oficial al UE in cursul caruia a negat de asemenea informatiile despre vanzari de arme catre Rusia, informeaza sambata DPA. „Tulburarile, incendierile si operatiunile teroriste…

- Regatul Unit a anuntat ca va furniza suplimentar Ucrainei rachete antiaeriene si in special munitie capabila sa doboare rachete de croaziera, potrivit Ministerului britanic al Apararii.Acest anunt se inscrie in vointa manifestata de aliatii Ucrainei reuniti ieri la Bruxelles de a ajuta Kievul sa isi…

- Ministerul rus de Externe a cerut Romaniei sa „recunoasca totul" cu privire la livrarile de armament pe care Bucurestiul le-ar trimite Ucrainei, acuzand ca Rusia „stie acum" ce inseamna ajutoarele umanitare acordate de tara noastra statului vecin, scrie hotnews.ro. Intr-un briefing cu presa sustinut…