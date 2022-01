Stiri pe aceeasi tema

- Subprefectul Ovidiu Draganescu s-a intalnit, joi, cu directorii de spitale din Timișoara, reprezentanți ai UPU, Serviciului de Ambulanța și DSP, instituțiile aflate in prima linie in pandemie. Draganescu a precizat ca in Timiș vor aparea opt centre de evaluare a pacienților infectați cu SARS-CoV2. „Oamenii…

- Printre masurile propuse și discutate de autoritați se numara purtarea obligatorie și corecta a maștii chirurgicale sau tip FFP2 in toate spațiile publice inchise și deschise, precum și organizarea unor centre comunitare de evaluare ambulatorie a persoanelor infectate. Autoritațile decid, astazi, in…

- Pregatiri pentru valul 5 al pandemiei de COVID-19, in Alba: Pacienții pozitivi vor putea fi evaluați in cele ȘAPTE centre din județ Pregatiri pentru valul 5 al pandemiei de COVID-19, in Alba: Pacienții pozitivi vor putea fi evaluați in cele ȘAPTE centre din județ In contextul creșterii numarului de…

- DSP Alba anunța pregatiri pentru valul 5 al pandemiei. Pacienții pozitivi se pot programa la 7 centre de evaluare din județ In contextul creșterii numarului de cazuri COVID-19, la nivelul județului Alba au fost inființate 7 centre de evaluare pentru bolnavii COVID-19, in unitațile sanitare din județ.…

- Tineri sau batrani, cu complicații de sanatate sau fara, șase pacienți COVID care au fost internați pe secțiile de Terapie Intensiva povestesc pentru Libertatea experiența din spital, suferința prin care trece un bolnav cu forma grava, dar și speranța care vine cu fiecare gura de oxigen. Marturiile…

- In total, 1.875 paturi ATI sunt ocupate la nivelul intregii tari.Astazi, conform datelor existente in aplicatia alerte.ms, la nivel national exista 1.742 de paturi de ATI destinate pacientilor COVID 19, in Bucuresti fiind avizate de DSP 392 paturi de ATI pentru pacientii de COVID 19. La nivel national…

- In data de 20 octombrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1668 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. In București sunt avizate de DSP 370 paturi de ATI pentru pacienții de COVID-19. De asemenea, la nivel național exista o rezerva operaționala…

- Inca un pat ATI, suplimentat, pentru pacienții Covid, grav bolnavi, din județul Alba. Situația la nivel național Inca un pat ATI, suplimentat, pentru pacienții Covid, grav bolnavi, din județul Alba. Situația la nivel național La Spitalul Municipal Aiud, a fost suplimentat inca un pat ATI, din rezerva…