- Egiptul a inaintat o cerere de modificare a limitei orasului istoric Cairo in timpul unei reuniuni a UNESCO care a avut loc saptamana aceasta in capitala saudita Riad si a negat rapoartele privind demolarea mormintelor istorice sau a mausoleelor, a declarat joi un purtator de cuvant al UNESCO pentru…

- O misiune arheologica egipteana, germana si austriaca a descoperit in sudul Egiptului sute de vase de vin inchise si intacte, datand de acum 5.000 de ani, a anuntat duminica Ministerul Turismului si Antichitatilor de la Cairo, citat de agentia EFE."Vasele descoperite sunt de dimensiuni mari si se…

- Ramasite umane au fost descoperite vineri intre falcile unui aligator de circa patru metri intr-un canal aflat la nord de Florida Botanical Gardens din Largo, la vest de Tampa, informeaza DPA. Aligatorul a fost extras din apa si eutanasiat, a precizat intr-un comunicat biroul serifului din comitatul…

- Descoperirea a fost facuta dupa ce polițiștii de frontiera au controlat pe Aeroportul Internațional „Henri Coanda” bagajele a doua femei care incercau sa introduca ilegal bijuteriile in țara, conform Agerpres.„Luni, in jurul orei 00:30, la punctul de frontiera Aeroport „Henri Coanda”, s-au prezentat…

- FOTO VIDEO: Vestigii antice rare, descoperite la Alba Iulia. Cui i-ar fi aparținut casa romana ingropata sub tipografia Altip Sapaturile arheologice efectuate pe locul fostei tipografii Altip din Alba Iulia au scos la suprafața o serie de vestigii rare, care i-au surprins și pe arheologi. Este probabil…

- Artefacte antice trimise din Israel in SUA in urma cu patru ani pentru a fi expuse la un eveniment de la Casa Alba au ajuns la proprietatea Mar-a-Lago a lui Donald Trump din Florida, relateaza The Guardian.