Stiri pe aceeasi tema

- Un casalot gasit mort pe o plaja din orasul spaniol Murcia a fost ucis de socul gastric provocat de ingerarea a 29 de kilograme de deseuri din plastic, au anuntat vineri autoritatile locale, citate de The Telegraph.

- Cinci elefanti au determinat autoritatile sa inchida o autostrada in sud-estul Spaniei, dupa ce au scapat dintr-un vehicul avariat intr-un accident rutier, relateaza BBC News. Unul dintre elefanti a murit din cauza ranilor pe care le-a suferit, iar alti doi au fost raniti, a anuntat politia locala citata…

- Cinci elefanți au condus la închiderea unei autostrazi din sud-estul Spaniei pentru mai multe ore, dupa ce au evadat dintr-un vehicul implicat într-un accident, informeaza BBC. Unul dintre elefanți a murit din cauza ranilor, în timp ce alți doi au fost raniți și ridicați…

- Echipa nationala de rugby a României a pierdut în Georgia, cu 16-25 (6-10), dar a obtinut totuși calificarea la Cupa Mondiala din Japonia, din 2019, dupa victoria neașteptata obtinuta de Belgia în fata Spaniei, cu 18-10 (12-0), partida

- Fetița de numai 11 ani a fost dusa de parinți la spitalul Virgen de la Arrixaca, din orașul Murcia, acuzand dureri abdominale puternice. Medicii au constatat ca ea era in travaliu și la scurt timp a nascut un baiețel sanatos. Imediat au fost alertați polițiștii pentru ca nici parinții, nici fetița nu…

- Un caz de-a dreptul socant si care in momentul de fata nu are explicatii s-a petrecut in Spania, in spitalul Virgen de la Arrixaca din Murcia. O fetita de 11 ani s-a prezentat alaturi de parinti la camera de garda si a spus ca o doare rau de tot stomacul. Medicii au inceput sa ii faca analize…

- Regele Felipe al VI-lea al Spaniei a sarbatorit marti implinirea varstei de 50 de ani si a premiat-o pe fiica lui in varsta de 12 ani, Leonor, mostenitoarea tronului, careia i-a inmanat cea mai prestigioasa decoratie regala, Colanul Ordinului Lana de Aur, informeaza AFP. Un purtator de…