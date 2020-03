In Lombardia, regiunea bogata din nordul Italiei aflata in centrul epidemiei de coronavirus din tara, deficitul de paturi de spital si de materiale medicale ii pun pe medici in fata unor alegeri din ce in ce mai dificile, noteaza Politico. In timp ce numarul celor infectati continua sa creasca - peste 7.900, dintre care mai mult de 70- in Lombardia - spitalele se lupta sa suplimenteze numarul de paturi disponibile in sectiile de terapie intensiva. (...)