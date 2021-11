În spatele „strălucirii” noului mod de lucru: Munca la distanță, afectată de o epidemie Munca la distanța și cea hibrida au crescut productivitatea pe termen scurt pentru majoritatea companiilor la nivel global, peste obiectivele stabilite, dar increderea angajaților in angajatori a scazut, parțial din cauza burnout-ului. Mulți nu au reușit sa echilibreze viața personala cu volumul de munca, dupa cum reiese din sondajul Future of Work and Skills, realizat de PwC. Raportul noteaza ca burnout-ul a devenit o epidemie in sine, fiind recunoscuta oficial ca boala de catre Organizația Mondiala a Sanatații. Angajații obosiți și anxioși iși dau demisia de la locurile de munca in numar record… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Munca la distanta si cea care imbina lucrul de acasa cu cel de la birou au crescut productivitatea pe termen scurt pentru majoritatea companiilor la nivel global, peste obiectivele stabilite, dar increderea angajatilor in angajatori a scazut, partial din cauza burnout-ului, pentru ca multi nu au…

- Aproape jumatate din populatia lumii sufera de o forma de malnutritie, ceea ce are consecinte nefaste atat pentru sanatate, cat si pentru planeta, subliniaza un raport publicat marti, citat de AFP. Raportul anual intitulat Global nutrition report (GNR), ale carui date provin de la organizatii ca ONU,…

- Parlamentul Portugaliei a adoptat vineri noi reglementari in legislatia muncii, introducand masuri suplimentare de protectie a angajatilor care isi desfasoara activitatea in afara sediilor companiilor, potrivit AP. Noile reglementari sunt un raspuns la tendinta observata pe piata muncii: din ce in ce…

- In primele zece luni, companiile din Romania au creat aproape 310.000 noi locuri de munca, cu aporximativ 10.000 mai multe fața de anul trecut, anunța Raluca Turcan, ministrul Muncii. Marea provocare constituie, insa, asigurarea forței de munca, motiv pentru care Guvernuel vrea sa majoreze, anul viitor,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a lansat miercuri un apel urgent pentru dezvoltarea unui vaccin impotriva unei infectii bacteriene care ucide aproximativ 150.000 de bebelusi in fiecare an, informeaza AFP. Streptococii de grup B (SGB), care provoaca septicemii si meningite, reprezinta…

- Cazurile severe de coronavirus se previn cu vaccinuri, dar raman multe de facut pentru a dezvolta medicamente care sa ii trateze pe cei care au fost infectați. Dar, arsenalul angajaților din domeniul sanatații este pe cale sa devina mult mai mare, relateaza DPA. Pentru a completa vaccinurile Covid-19…

- Omenirea iși cara cu ea miturile arhetipale, din generație in generație. Cele mai vechi supraviețuiesc și astazi, mitul apocalipsei, sfarșitul lumii, se activeaza de fiecare data cand apare o catastrofa naturala sau una a istoriei. Un alt mit care a strabatut mereu imaginarul colectiv, cel al longevitații, …

- Avocatul Poporului, instituție condusa de Renate Weber, catalogheaza intr-un comunicat drept "lipsite de proporționalitate și inadecvate" un proiect de lege și unul de ordonanța de urgența prin care guvernul vrea sa interzica accesul la munca al angajaților din sistemul sanitar și cel de ingrijire sociala…