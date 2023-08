În spatele secretizării pierderilor militare din Ucraina, un masacru pe scară largă Kievul și Moscova minimizeaza sau pastreaza tacerea cu privire la numarul de soldați uciși și raniți. Pierderile celor doua parți sunt comparabile cu cele din Primul Razboi Mondial Numarul soldaților uciși sau raniți a fost unul dintre cele mai bine pastrate secrete de la inceputul invaziei ruse in Ucraina. In fiecare conflict, supraestimarea pierderilor cauzate inamicului și minimizarea pierderilor proprii este o masura clasica. Actualul conflict nu face excepție de la regula: nu se pune problema de a furniza adversarului informații sensibile și nici de a demoraliza populația, relateaza Le… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al militarilor ucraineni si rusi ucisi sau raniti de la inceperea razboiului, in urma cu 18 luni, se apropie de 500.000, afirma oficiali americani citati de cotidianul The New York Times, informeaza Mediafax.Conform oficialilor citati, care au preferat sa ramana anonimi, armata rusa…

- Ministerul rus al Apararii a estimat marti ca resursele armatei ucrainene sunt "aproape utilizate", intr-un moment in care Kievul desfasoara din luna iunie o contraofensiva pentru recucerirea teritoriilor ocupate de Moscova, relateaza AFP, conform AGERPRES. "Resursele militare ale Ucrainei sunt aproape…

- Ucraina a anuntat luni ca este „multumita” de summitul organizat in Arabia Saudita, la sfarsitul saptamanii trecute, cu privire la un posibil acord de pace pentru incetarea luptelor si la care Moscova nu a fost invitata.

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedintele Consiliului Securitatii Rusiei, a declarat duminica aceasta ca Moscova nu are nevoie sa poarte convorbiri de pace cu Ucraina pana cand aceasta tara nu le va cere in genunchi, comentand intalnirea a aproximativ treizeci de tari desfasurata…

- Președintele Vladimir Putin a semnat vineri, 4 august, legea care marește limita maxima de varsta pentru mobilizarea militara, in contextul in care Moscova iși continua eforturile de a mari numarul de potențiali recruți pentru razboiul din Ucraina, relateaza The Moscow Times.In conformitate cu legislația…

- Angajatii din constructii, membri ai Federatiei Generale a Sindicatelor Familia, protesteaza miercuri in Piata Victoriei impotriva intentiei Guvernului de a elimina facilitatile fiscale acordate salariatilor din acest sector. CITESTE SI BREAKING NEWS Se strica vremea pe litoral: meteorologii au emis…

- Autoritațile sanitare au „consolidat” masurile de supraveghere epidemiologica a apei provenite din barajului de la Nova Kahovka, pentru ca exista riscul raspandirii unor boli precum holera, a precizat Teresa Zakaria, responsabila a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) cu Operatiuni de Urgenta, citata…

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat marti ca cel mai mare atac cu drone efectuat vreodata de Ucraina asupra Moscovei a fost o incercare de a speria si a provoca Rusia, iar apararea aeriana din jurul capitalei va fi intarita, relateaza TASS si Reuters. Prin atacul cu drone ucrainene asupra…