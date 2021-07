In Spania se impun din nou restrictii din cauza numarului prea mare de cazuri de COVID intre tineri. In Catalonia, de vineri se inchid din nou discotecile, pentru a opri al cincilea val al pandemiei. In Madrid, autoritatile vor lansa campania de vaccinare a tinerilor peste 16 ani incepand de lunea viitoare. Dupa nici doua saptamani de la redeschiderea discotecilor in regiunea Catalonia, acestea isi vor inchide din nou portile din cauza numarului prea mare de contaminari intre tineri. In plus, cele care au spatiu in aer liber trebuie sa inchida la ora 3:00 in loc de 3:30. Un purtator de cuvant…