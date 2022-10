Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 100 de persoane, printre care copii, au fost ucise intr-un dublu atentat cu masina-capcana produs sambata pe o strada foarte circulata din capitala Somaliei, Mogadiscio, a anuntat duminica presedintele tarii, Hassan Sheikh Mohamud, transmit AFP si Reuters.

- Cel puțin 11 persoane au fost ucise și alte 15 au fost ranite la un poligon rusesc din regiunea Belgorod, cand doi atacatori ucraineni au deschis focul asupra unui grup de voluntari care doreau sa lupte in Ucraina, a anunțat agenția de presa RIA, potrivit Reuters. Ministerul Apararii a comunicat ca…

- Vineri dimineața, o coloana de automobile civile ce transporta ajutor umanitar in regiunea Zaporojie a fost ținta unui atac cu rachete, a anunțat guvernatorul regional ucrainean Oleksandr Starukh, cu precizarea ca atacul s-a soldat cu 23 morți și 28 raniți. Moscova, prin Vladimir Rogov, responsabilul…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a declarat miercuri ca 5.937 de soldati rusi au murit de la inceputul razboiului din Ucraina. Portalul Meduza, insa, atrage atentia ca acest bilant este mai mic chiar si decat estimarile bazate pe date din surse deschise. Anterior, Rusia a raportat oficial…

- Bilanțul morților in urma asediului devastator de 30 de ore al jihadiștilor Al-Shabaab la un hotel din capitala Somaliei, Mogadiscio, a crescut la 21, a declarat duminica ministrul sanatații, Ali Haji Adan.