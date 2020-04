În Sicilia a început să erupă vulcanul Etna (VIDEO) Etna, cel mai inalt vulcan activ din Europa, situat pe insula Sicilia din Italia, a inceput sa erupa din duminica dimineața. Noua erupție pe craterul superior al vulcanului Etna: vulcanul este in activitate cu emisia unui flux de lava și creșterea tremorului vulcanic. Este ceea ce se poate afla din sondajele Institutului Național de Geofizica și Volcanologie-Observatorul Etna (Imgv-Oe) din Cata Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

