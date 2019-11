In sfarsit, la Venetia va scadea nivelul apei, dupa o saptamana de dezastru

Venetia va avea parte de o perioada de calm dupa mai multe zile de inundatii.



In zilele urmatoare, se preconizeaza ca nivelul apei va scadea, iar scolile urmeaza sa se redeschida luni, au informat responsabilii orasului, informeaza DPA.



Prognoza meteo ramane insa nefavorabila pentru alte parti ale tarii.



Serviciul de aparare civila din Italia a avertizat cu privire la noi episoade de inundatii in urmatoarele zile, in special in regiunea Emilia-Romagna, in jurul orasului Bologna si in Toscana.



Venetia a fost inundata in proportie de circa 70% duminica, dupa…