În sfârşit! Controale comune în cartierele arderilor ilegale din Craiova Dupa episoade repetate de poluare intensa in mai multe zone din Craiova, cand autoritatile cu competente de mediu au pasat responsabilitatea de la unele la altele, Garda de Mediu Dolj anunta ca a organizat actiuni comune impreuna cu politia si jandarmii, in cartierele afectate de arderile ilegale. Comisariatul Judetean al Garzii Nationale de Mediu insista, insa, ca atributiile sale are limite si ca este nevoie de controale din partea mai multor institutii, mai ales pentru prevenirea fenomenului. Garda de Mediu bate discret si obrazul Primariei pentru ca proprietatile din cartierele-problema nu… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisariatul Judetean Dolj al Garzii Nationale de Mediu a organizat in zonele din municipiul Craiova mai multe actiuni de control la cei care polueaza mediul prin dezmembrarea de autovehicule. La controale au participat si institutiile locale operative de interventii si cercetare (IPJ Dolj, IJJ Dolj,…

- Avand in vedere sesizarile venite pe adresa Garzii Naționale de Mediu (GNM), in ultima luna, privind taierea sau toaletarea excesiva a unor copaci de pe aliniamentele stradale, Garda Naționala de Mediu ii avertizeaza pe cei care fac astfel de lucrari ca trebuie sa respecte prevederile Legii nr. 24 /2007…

- S-a stabilit data de incepere a judecatii in dosarul Skoda. Vineri, 11 februarie, actualul primar al Iasului, Mihai Chirica, dar si fostul edil, Gheorghe Nichita, sunt asteptati sa se prezinte in fata instantei in calitate de inculpati, acuzati de abuz in serviciu. Alaturi de ei vor fi judecati, tot…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, sub coordonarea procurorului de caz, efectueaza trei perchezitii domiciliare pe raza judetelor Ilfov, Calarasi si Teleorman intr un dosar penal privind importul ilegal de deseuri.Potrivit MAI, alaturi de politistii de frontiera, la actiune participa…

- Sectiile ATI de la Spitalul Victor Babes vor fi modernizate! Spitalul de Boli Infecțioase deservește populația județului și a regiunii de vest a țarii, organizarea sa fiind de tip pavilionar. Cele 2 compartimente cu specific ATI (Compartiment ATI și Terapie Intensiva Boli Infecțioase) asigura asistența…

- Administrația Fritz prejudiciaza bugetul Colterm cu un milion de lei pe zi! Este acuzația pe care o aduce consilierul local PSD, Radu Țoanca administrației condusa de Dominic Fritz, in ceea ce privește problema Colterm. In plus Țoanca mai spune ca Primaria a ales sa incalce legea de o luna și jumatate.…

- Autoritatile si institutiile par total depasite de problema arderilor ilegale de deseuri, care degaja cantitati mari de poluanti in atmosfera si fac din Craiova unul dintre cele mai poluate orase din Romania. Respiram fum, retelele de monitorizare a calitatii aerului ne plaseaza pe harta zonelor rosii,…

- Vești proaste pentru șoferi! Se inchide traficul rutier pe strada Mareșal Constantin Prezan din Timișoara. Primaria anunța inchiderea circulației rutiere pe strada Prezan, pe tronsonul cuprins intre strazile Aida și Victor Gaga, in perioada 15-22 noiembrie. Masura este necesara pentru efectuarea lucrarilor…