Stiri pe aceeasi tema

- Acțiune de amploare, joi dimineața, in cartierele ploieștene Mimiu și Bereasca. Cei care locuiesc aici sunt verificați daca respecta restricțiile impuse prin ordonanțele militare valabile in aceasta perioada. In acțiune sunt angrenați 123 de polițiști, 50 de jandarmi, 14 militari M.Ap.N. și 10 polițiști…

- Informațiile legate de acest incendiu au aparut pe contul de Twitter al Serviciului de pompieri din Belin, dar și al Poliției locale.Potrivit celor doua surse, fumul care s-a putut vedea in centrul orașului provine provine de la arderea unor materiale de constructii si a doua boilere de bitum. ca O…

- Un barbat de 43 de ani, din Craiova, a fost gasit in aceasta dimineata fara viata in vestiarul adiacent punctului termic al Salii Polivalente. Poliția a deschis o ancheta sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa. Pe fir au intrat și cei de la Inspectoratul Teritorial de Munca.Alarma…

- Politiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, au efectuat un control in Piata Volanta de pe strada Arieș din municipiul Timisoara, in vederea depistarii unei persoane ce desfașoara activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite The post Specula cu maști,…

- Anchetatorii din Salaj lucreaza la un dosar pentru comunicare de informații false dupa ce o persoana a scris pe Facebook ca a aparut primul caz de coronavirus din județ, lucru neadevarat, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat al IPJ Salaj transmis, duminica, polițiștii s-au sesizat din…

- Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj a inceput o ancheta, dupa ce un angajat al Primariei Rovinari a fost implicat intr-un accident de munca la finalul saptamanii trecute. Barbatul, de 49 de ani, a cazut de la o inalțime de 2 metri, de pe o schela folosita pentru a demonta ornamentele de iarna.…

- PERCHEZIȚII… Descinderi in forța ale mascaților, la trei familii din Barlad și Zorleni! Sambata, polițiștii din cadrul Serviciului de Arme, Explozivi, Substanțe periculoase, sprijiniți de echipaje din cadrul Serviciul de Investigații Criminale (SIC), Serviciul de Acțiuni Speciale (SAS) și Poliția municipiului…