- Dmitri Medvedev, un aliat important al presedintelui rus Vladimir Putin, a declarat vineri ca Moscova nu isi va opri campania militara in Ucraina chiar daca Kievul ar renunta oficial la aspiratiile sale de a adera la NATO, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fostul presedinte Dmitri Medvedev, in…

- ONG-ul pentru drepturile omului recunoaște ca raportul despre tacticile de lupta ale ucrainenilor a fost facut public saptamana trecuta ”fara context suficient”, iar rezultatele vor fi analizate de ”experți independenți”, inclusiv ucraineni, a anunțat sambata seara Amnesty International, intr-un comunicat,…

- Suntem in ziua cu numarul 167 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Volodimir Zelenski a amintit, luni, de catastrofa de la Cernobil si a cerut noi sanctiuni impotriva Rusiei, dupa atacurile de la centrala nucleara ucraineana din Zaporojie, ocupata de rusi. Alte doua nave, care transportau…

- In raportul in care acuza Kievul ca „incalca dreptul umanitar internațional”, ONG-ul scrie ca „aceste incalcari nu justifica in niciun fel atacurile nediscriminatorii ale Rusiei” care au ucis și ranit nenumarați civili”. In același raport, Amnesty scrie și și ca unele atacuri au avut loc și in zone…

- Europa se afla in cel mai periculos moment al sau dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial in contextul razboiului declansat de Rusia in Ucraina, a apreciat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, citat de EFE, potrivit Agerpres. ‘Nu trebuie sa ne speriem si nici sa exageram, dar trebuie sa intelegem…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca termenul „HIMARS” a devenit „aproape sinonim cu cuvantul «justitie» pentru tara noastra si fortele de aparare ucrainene vor face totul pentru a se asigura ca ocupantii sufera pierderi tot mai dureroase in fiecare saptamana, gratie acestor sisteme…

- Cel putin sase persoane au murit si peste 30 ar putea fi prinse sub ruine dupa ce rachete rusesti Uragan au lovit sambata seara un bloc cu cinci etaje in orasul Ceasiv Iar, in regiunea Donetk din Ucraina, provocand prabusirea imobilului, a indicat guvernatorul Pavlo Kirilenko pe Twitter , potrivit…

- Rușii continua sa bombardeze in permanența regiunea Donbas, dar și zone rezidențiale din regiunea Zaporojie, orașele Harkov și Nikolaev, spune președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a mulțumit Statelor Unite pentru noul pachet de asistența militara, care include lansatoare HIMARS.…