Suntem in secolul XXI, in plin proces de revolutie tehnologica si la mai bine de un an si jumatate de la dobandirea gratuitatii transportului cu trenul, studentii nu isi pot achizitiona biletele online, stand la cozile interminabile de la ghisee. Vina a fost aruncata pe Ministerul Educatiei Nationale care are obligatia de a trimite catre Caile Ferate Romane in decurs de maximum doua luni de la inceperea anului universitar datele din Registrul Matricol Unic a studentilor, lucru care nu s-a intamplat nici pana acum si astfel s-a ajuns in situatia in care sa nu existe acest sistem de achizitionare…