În seara asta, un meci cât un campionat. Gică Popescu: „Suntem proști dacă nu ne calificăm” In seara aceasta, de la 21.45, Naționala Romaniei iși joaca șansa calificarii la Campionatul European de Fotbal din 2024 in partida cu echipa Israelului. O partida despre care Gica Popescu a spus totul: „suntem proști daca nu ne calificam”. Meciul este transmis de Prima TV, este arbitrat de Francois Letexier din Franța și are loc in Ungaria, pe stadionul Pancho (Felcsut), satul natal al premierului Victor Orban. Naționalei noastre ii este suficient și un rezultat de egalitate pentru a se califica la Euro 2024. In cazul unei infrangeri, Naționala noastra este obligata la o victorie cu Elveția… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

