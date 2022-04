ÎN SĂPTĂMANA PAȘTELUI – Cate amenzi s-au aplicat șoferilor de polițiștii locali băimăreni Polițiștii locali din cadrul Biroului Circulație, care efectueaza controlul in parcarile publice cu plata de pe raza Municipiului Baia Mare, au depistat in saptamana Paștelui 4 persoane care au parcat fara drept, pe locurile destinate persoanelor cu dizabilitați, fiind intocmit un proces- verbal de constatare a contravenției in valoare de 500 lei, respectiv 3 invitații in valoare de 1500 lei. Tot in saptamana Paștelui, polițiștii locali din cadrul Biroului Circulație care executa controlul in parcarile publice cu plata de pe raza municipiului au intocmit un numar de 85 inștiintari pentru lipsa… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

