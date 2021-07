În Rusia au votat 5 mii de oameni In Federația Rusa și-au exercitat dreptul la vot in jur de 4.700 de cetațeni moldoveni, asta deși au fost deschise 17 secții de votare in 11 orașe. Cei mai mulți au votat la cele cinci secții din Moscova, mai exact in jur de 1.700 de persoane. Secțiile de vot se inchid la ora 21. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Alegeri R. Moldova: Doua sectii de votare in Israel, la Tel Aviv si Ashdod Foto: Arhiva În cele doua sectii de votare deschise în Israel, în orasele Tel Aviv si Ashdod, se voteaza pe baza pasaportului, inclusiv cu termenul de valabilitate expirat, buletinul de identitate sau livret…

- Sectiile de votare din Bologna, Parma si Verona (Italia), dar si doua sectii de votare din Paris (Franta) sunt cele mai solicitate de catre moldovenii care voteaza peste hotare. Conform situatiei la ora 13:00, aici au votat intre 1.693 si 1.980 de alegatori, transmite IPN.

- Cozi la secțiile de votare din diaspora. Moldovenii din afara țarii deja au inceput sa posteze pe rețelele de socializare imagini cu aglomerația formata la birourile electorale. In mai multe orașe europene cozile s-au format cu mult inainte de deschiderea secțiilor de vot.

- Moscova a inregistrat sambata, 12 iunie, 6.701 de cazuri noi de coronavirus, un record pentru capitala Rusiei din decembrie anul trecut. In Rusia, creșterea cazurilor de Covid-19 ingrijoreaza autoritațile. Primaria Moscovei a emis noi restricții, la 12 iunie, in incercarea de a stopa raspandirea virusului. Lucratorii…

- Gigantii straini ai internetului ar putea fi obligati sa deschida birouri de reprezentare oficiale in Rusia, conform unui proiect de lege depus in Duma de Stat, camera inferioara a Parlamentului de la Moscova, relateaza vineri AFP, care citeaza site-ul legislativului. In Rusia, inmultirea…

- Igor Dodon este suparat pentru ca diaspora occidentala se mobilizeaza și iese masiv la vot și vrea sa fie deschise mai multe secții de votare în Federația Rusa. De menționat ca socialistul, în primul tur al alegerilor prezidențiale din 2020, a luat doar 2192 de voturi…

- Actul atesta ca cetațeanul a fost vaccinat impotriva coronavirus ori a obtinut un rezultat negativ al testului sau ca a trecut deja prin boala și are anticorpi.Certificatele nu sunt considerate insa un document de calatorie, in sensul ca nu vor fi obligatorii pentru libera circulație. Oricum, sa știți…

- Peste o mie de persoane au fost arestate miercuri in toata Rusia in timpul protestelor organizate in sprijinul opozantului Aleksei Navalnii aflat in greva foamei in inchisoare, potrivit ONG-ul OVD-Info, informeaza AFP si Reuters. Conform informatiilor furnizate de aceasta organizatie specializata…