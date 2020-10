In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.109 de cazuri de infectare cu coronavirus și 68 de decese, potrivit cifrelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei de coronavirus in Romania și pana in prezent au fost confirmate 160.461 de cazuri de infectare. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmate1.Alba27311012.Arad3305493.Argeș5835294.Bacau59671565.Bihor4152646.Bistrița-Nasaud1768347.Botoșani2012338.Brașov7059899.Braila27663110.Buzau30912811.Caraș-Severin17736412.Calarași10712913.Cluj466717214.Constanța38186615.Covasna15175116.Dambovița47255917.Dolj37415018.Galați50486519.Giurgiu13681820.Gorj23153721.Harghita14789422.Hunedoara29115623.Ialomița15431624.Iași691811325.Ilfov41018426.Maramureș26325527.Mehedinți16172428.Mureș261211529.Neamț430411530.Olt22966531.Prahova713812232.Satu…