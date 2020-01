În România, doar 47% din totalul spatiilor de cazare sunt camere de hotel/apart-hotel Raportat la numarul de locuitori, Romania are de recuperate un decalaj major fata de alte tari din regiune in ceea ce priveste numarul de camere de hotel si numarul de turisti. In anul 2019, din totalul de 227.315 spatii de cazare (camere in hoteluri, pensiuni, apartamente in regim hotelier, hosteluri, etc) doar 107.711 reprezinta camere de hotel clasificate la 1-5 stele, adica aproximativ 47%. Republica Ceha, cu un numar similar de spatii de cazare si camere de hotel si cu o populatie cu aproape 50% mai mica decat cea a Romaniei, a atras pe baza estimarilor noastre pentru anul 2019, un numar… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

