Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa anunta duminica numirea unui nou sef al logisticii militare, generalul Aleksei Kuzmenkov, in locul generalului Mihail Mizintev, in contextul in care Kievul anunta ca si-a incheiat pregatirile unei contraofensive in Razboiul rus din Ucraina, relateaza AFP.”Generalul Aleksei Kuzmenkov a…

- Serviciile de informatii ucrainene ar fi planificat atacuri impotriva trupelor rusesti din Siria, potrivit unuia dintre documentele secrete scurse de la Pentagon, relateaza The Washington Post, citat de AFP. Scopul unor astfel de operatiuni ar fi fost acela de a decongestiona terenul in Ucraina, fortand…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2022 pentru modificarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea si improspatarea produselor din rezervele proprii ale fortelor destinate…

- Conducerea MApN, la ceremonia de aniversare a Forțelor pentru Operații Speciale. Ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, și șeful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, au participat joi, 2 martie, la Targu-Mureș, la sarbatorirea a 20 de ani de la inființarea Forțelor pentru Operații…

- Totul vine dupa ce conflictul din Ucraina a escaladat, iar șeful Apararii dorește sa faca aceasta propunere in cadrul unei reuniuni a Consiliului pentru Securitate Naționala.In cadrul reuniunii se va analiza și daca țara ar trebui sa adopte o lege speciala care sa stabileasca masuri de siguranța. Scopul…

- "Debarcarea in Transnistria este imposibila a priori, deoarece pentru aceasta este necesara traversarea spațiului aerian al țarilor NATO sau direct al Ucrainei. Dar cine ii va lasa?" a declarat șeful Centrului comun de coordonare de presa al Forțelor de Aparare ucrainene Sud, Natalia Gumenyuk, relateaza…

- Rusia sustine ca Ucraina planuieste sa insceneze un incident nuclear pe teritoriul sau pentru a da vina pe Moscova inaintea unei reuniuni a Natiunilor Unite, fara a furniza dovezi pentru aceasta acuzatie, relateaza Reuters.In acelasi timp, Serviciile secrete ucrainene au avertizat ca Rusia se pregateste…

- In mai puțin de doua saptamani se implinește un an de cand Rusia a invadat Ucraina, iar armata ucraineana susține ca forțele ruse pregatesc un atac de proporții pe care vor sa-l lanseze in ziua „aniversarii”. Insa reprezentanții serviciilor secrete din Ucraina spun acum ca, in acest moment, Rusia nu…