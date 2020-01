Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor din cauya gripei creste! Un copil de patru ani a murit astazi, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultima persoana care a decedat din cauza gripei este un copil in varsta de 4 ani, din…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 11. Anunțul a fost transmis, joi, 30 ianuarie 2020 de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultima persoana care a decedat din cauza gripei este un copil…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la zece, a anunțat, joi, Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sanatate Publica.

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a postat pe Facebook poze care sustine ca au fost facute la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, in care se vede cum sangele din salile de operatie este aruncat in chiuvete si ajunge in sistemul de canalizare.Mii de litri de sange contaminat și alte deșeuri infecțioase…

- Gripa a facut prima victima in Argeș. Un barbat de 78 de ani din Pitești, confirmat cu virusul gripal tip B, avand condiții medicale preexistente și nevaccinat antigripal, a decedat. Potrivit Direcției de Sanatate Publica (DSP) Argeș, in Argeș sunt confirmate 61 de cazuri de gripa. Dintre acestea, 57…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Techirghiol. Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs pe strada Victoriei din localitate.Impactul s a soldat cu ranirea unui pieton. Victima este copil.Sursa foto cu…

- Noul manager al Institutului Clinic Fundeni este Anca Colita Foto: Arhiva. Institutul Clinic Fundeni are un nou manager, pe conferentiar doctor Anca Colita, dupa ce ministrul sanatatii, Victor Costache, a dispus revocarea din functie a Adrianei Cotel. Ea a fost numita manager interimar…

- Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Timis spune ca firma Bistim Dera SRL nu are autorizatie de functionare din moment ce si-a schimbat adresa, in timp ce Directia de Sanatate Publica spune ca nu a facut niciodata vreo verificare la aceasta firma. Ambele institutii nu au putut…