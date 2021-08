Stiri pe aceeasi tema

- O varianta de lucru este ca in restaurante și baruri sa se intre cu certificat COVID, a anunțat ministrului Sanatatii. Ioana Mihaila a declarat pentru Digi24 ca exista discutii intre reprezentantii MS, cei ai Departamentul pentru Situatii de Urgenta si specialistii INSP privind accesul pe baza certificatului…

- Varful valului 4 al pandemiei de COVID-19 este așteptat la finalul lunii septembrie, potrivit estimarilor Institutului Național de Sanatate Publica, iar scenariul cel mai rau la care se așteapta specialiștii in acest moment este de 4.000 de pacienți COVID-19 internați in total, in varful valului 4 –…

- Varful valului 4 al pandemiei este așteptat la finalul lunii septembrie, potrivit estimarilor Institutului Național de Sanatate Publica. E posibil sa avem 4.000 de pacienți COVID-19 internați. Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a susținut marți -o conferința de presa comuna cu șeful Departamentului…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a anunțat astazi ca a solicitat Direcțiilor de Sanatate Publica și unitaților medicale din țara situații cu privire la numarul de paturi și cadre medical disponibile in condițiile in care creșterea numarului de cazuri de COVID anunța apropierea valului 4 al pandemiei.…

- Ministerul Sanatații avertizeaza ca tulpina indiana Delta, dominanta in valul 4 al pandemiei de COVID-19, afecteaza intr-un numar mai mare copiii și populația tanara, comparativ cu variantele dominante din valurile anterioare. Instituția condusa de Ioana Mihaila a solicitat centralizarea numarului de…

- Potrivit comunicatului, Ioana Mihaila, a organizat in perioada 17 -18 august, alaturi de secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, videoconferințe cu directorii direcțiilor de sanatate publica județene, respectiv a Municipiului București și cu managerii unitaților sanitare implicate…