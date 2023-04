Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Volei Alba Blaj – Rapid 3-0, in primul meci al semifinalei Diviziei A1 | Demonstrație de forța a campioanei! Volei Alba Blaj a caștigat in Sala „Timotei Cipariu” primul meci al semifinalei in Divizia A1, scor 3-0 (25-16, 25-14, 25-11) cu Rapid București și mai are nevoie de un singur succes din…

- FOTO: Volei Alba Blaj – FC Argeș Pitești 3-0, in play-off-ul Diviziei A1 Campioana Romaniei, Volei Alba Blaj a dispus in Sala „Timotei Cipariu” de FC Argeș Pitești, scor 3-0 (25-14, 25-19, 25-9), in primul meci din play-off-ul Diviziei A1. Al doilea duel are loc miercuri, 29 martie, la ora 19.00, pe…

- FOTO: Volei Alba Blaj – Rapid 2-3, in ultima etapa a Diviziei A1 | Meci dramatic, campioana – la a doua infrangere la rand In ultima runda a sezonului regular in Divizia A1, Volei Alba Blaj a pierdut, in fața fanilor, pe Rapid București, in derby-ul rundei a 22-a, scor 2-3 (20-25, 23-25, 25-14, 25-23,…

- CSM Targoviște – Volei Alba Blaj 3-1, in derby-ul Diviziei A1 | Campioana, eșec in avanpremiera semifinalelor Cupei CEV Volei Alba Blaj a suferit, pe teren, prima infrangere din actualul sezon, celalalt eșec fiind consemnat la “masa verde” cu Dinamo, in derby-ul penultimei runde din Divizia A1, cu CSM…

- In cea de-a XX-a etapa a Diviziei A1 la volei feminin, in Sala „Timotei Cipariu”, Volei Alba Blaj a invins, scor 3-0 (25-19, 25-13, 25-13) și astfel campioana Romaniei si-a consolidat fotoliului lider pe prima scena. A fost o reușita repetiție cu public, inaintea returului din Polonia din sferturile…

- Dupa decepția din Champions League, de la Tirgu Mureș, cand campioana Romaniei a fost eliminata din Champions League, in urma eșecului cu Volero Le Cannet, Volei Alba Blaj a invins, astazi, in Sala „Timotei Cipariu” pe SCMU Craiova, scor 3-0 (25-15, 25-18, 25-17), meci contand pentru etapa a XVI-a…

- Campioana Romaniei a avut parte de un simplu antrenament cu public in etapa a XIV-a a Diviziei A1 la volei feminin, 3-0 (25-7, 25-15, 25-18) pe terenul ultimei clasate „U”-NTT Data Cluj, ce a pierdut toate jocurile și a cucerit un singur set. Intalinrea ce a opus formații de la polii opuși ai ierarhiei…

- CSM Volei Alba-Blaj si CS Dinamo Bucuresti au obtinut victorii clare, sambata, in etapa a 13-a a Diviziei A1 la volei feminin, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …