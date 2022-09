Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Ionuț Ursu alias WRS, artistul care a reprezentat Romania in acest an la Eurovision, și Emilian, fost concurent X Factor, fac echipa in cel de-al 18-lea sezon „Te cunosc de undeva”, care va avea premiera pe 10 septembrie la Antena 1. Intr-un interviu savuros acordat pentru Impact.ro, cei doi…

- Transforming show-ul Te cunosc de undeva! a ajuns la majorat! Cel de-al 18-lea sezon al show-ului de la Antena 1, ce va debuta sambata, de la 20:00, la Antena 1, aduce pe scena o noua serie de artisti #NascutiPentruSpectacol, dar si o premiera absoluta: fiecare jurat va putea acorda, o singura data…

- Transforming show-ul Te cunosc de undeva! a ajuns la majorat! Cel de-al 18-lea sezon al show-ului de la Antena 1 aduce pe scena o noua serie de artisti #NascutiPentruSpectacol. Provocari majore, transformari majore si surprize majore sunt doar cateva dint

- Transforming show-ul Te cunosc de undeva! a ajuns la majorat! Cel de-al 18-lea sezon al show-ului de la Antena 1 aduce pe scena o noua serie de artisti #NascutiPentruSpectacol. Provocari majore, transformari majore si surprize majore sunt doar cateva dintre ingredientele #tcdu18.

- Surprizele se tin lant in marea finala a sezonului 17 Te cunosc de undeva!, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1. Mahala Rai Banda, formația care a cucerit intreg Occidentul cu ritmuri gipsy, vor performa pe scena Te cunosc de undeva! alaturi de surorile Odagiu.

- Marea finala a sezonului 17, care va fi difuzata sambata aceasta, de la ora 20:00, pe Antena 1, vine cu multe surprize pentru telespectatorii celui mai iubit transforming show, Te cunosc de undeva!. Pepe, alaturi de concurenții, care nu au intrat in marea finala, au pregatit un moment special din muzicalul…

- Semifinala „Te cunosc de undeva!”, sezonul 17, care va fi difuzata sambata aceasta, de la ora 20:00 pe Antena 1, va debuta cu un duel intre echipele Alexia & Dima și Emi & Cuza, care au fiecare cate doua gale caștigate. Cele doua cupluri de concurenți si-au ales cele mai bune momente din galele de pana…

- Semifinala sezonului 17, care va fi difuzata sambata aceasta, de la ora 20:00 pe Antena 1, va debuta cu un duel intre echipele Alexia & Dima și Emi & Cuza, care au fiecare cate doua gale caștigate.