În premieră, creștin-socialii germani au un candidat musulman la alegerile pentru primar. Disputa pe origini și religie scindează electoratul bavarez Nu peste mult timp, vor avea loc alegeri locale în Statul Liber Bavaria, cel mai mare ca suprafața și al doilea ca populație, din Germania. În plus, un land cu puternica tradiție catolica și un partid unic în felul sau, care nu mai exista în niciun alt land german: Partidul Creștin-Social (CSU). În cadrul acestuia, a aparut disputa legata de candidatura la primarie a unui musulman. Daca, într-o anumita localitate, candidatul s-a retras din lipsa de sprijin al bazei partidului, în alta tocmai a fost votat, iar CSU are acum un candidat musulman, la funcția… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

