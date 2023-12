Stiri pe aceeasi tema

- ”Casa parinteasca nu se vinde” a devenit și refrenul lui Ionuț Dolanescu. Mai mult, patriotul artist și-a vandut casa și apartamentul pe care le avea in Orlando, Florida, Statele Unite ale Americii, pentru a reface conacul din centrul Capitalei moștenit de la regretatul Ion Dolanescu. Solistul a obținut…

- Victor Manuel Rocha, ambasador in Bolivia intre 2000 și 2002, acum in varsta de 73 de ani, a fost inculpat luni pentru ca a spionat timp de „peste 40 de ani” Statele Unite in favoarea, a anuntat luni Departamentul american al Justitiei, relateaza AFP, potrivit News.ro.Acest scandal este „una dintre…

- George Burcea s-a alaturat echipei serialului de comedie „Bravo, tata!”, difuzat in fiecare duminica, de la 20:00, la Antena 1, pentru cateva secvențe spumoase și pline de umor. Serialul „Bravo, tata!” ii are ca protagonisti pe Razvan Fodor, Liviu Varciu, Cosmin Natanticu și Ștefan Pavel, patru barbați…

- George Burcea a luat o decizie importanta pentru viitorul lui, astfel ca a decis sa iși faca bagajele și sa se mute din Romania. Actorul s-a desparțit de Viviana Sposub și iși dorește acum sa se concentreze mai mult asupra carierei sale.Dupa trei ani de relație, Viviana Sposub a decis sa puna punct…

- ”Exim Banca Romaneasca a acordat grupului de firme Sophia din Iasi, unul dintre jucatorii importanti in productia si comercializarea decoratiunilor textile din Romania, o finantare in valoare totala de 5,2 milioane de lei in cadrul programului IMM Invest. Fondurile au sustinut investitia intr-un nou…