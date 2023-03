Politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov au efectuat 22 de perchezitii domiciliare in judetele Covasna, Sibiu si Brasov, intr-un dosar penal ce vizeaza infractiunile de luare de mita, dare de mita, deturnare de licitatii publice etc. Potrivit unui comunicat de presa al Politiei Romane, in aceeasi cauza mai sunt puse in executare alte 10 mandate de percheziție domiciliara in alte județe, de catre polițiști din cadrul unitaților de poliție corespunzatoare – structurile de investigare…