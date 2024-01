Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul de medici de familie la nivelul judetului Prahova este de peste 30 de posturi, a declarat, vineri, directorul general al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate (CJAS), Catalin Maguleanu., potrivit Agerpres.Potrivit acestuia, in judet sunt 332 de contracte pentru medicina de familie, 32…

- Incep plațile restante pentru serviciile acordate de medicii de familie. Precizari de la Casa de Asigurari de Sanatate Alba Restanțele la plata facturilor pentru serviciile acordate de medicii de familie urmeaza sa fie acoperite. Reprezentanții Casei de Asigurari de Sanatate Alba au transmis, pentru…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, considera ca taxa pe consultații anunțata de unii medicii de familie ar pune presiune pe cetațeni, ceea ce nu este corect, in condițiile in care, potrivit noului contract cadru, veniturile acestora au crescut substanțial. Este vorba despre unii medici de familie…

- Peste o treime dintre gravide nu au fost la control ginecologic in timpul sarcinii, in principal din cauza lipsei de acces la servicii medicale; jumatate dintre gravidele care au beneficiat de evaluare medicala menționeaza ca analizele / ecografiile / consultațiile nu au fost gratuite. Din totalul gravidelor…

- Institutia Prefectului Salaj a gazduit, joi, intalnirea lunara a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice. Principalul punct pe ordinea de zi a fost cel al serviciilor medicale acreditate la nivelul județului Salaj, prezentarea fiind sustinuta de directorul general…

- Vesti bune pentru prahoveni. Protestul de la Casa de Asigurari de Sanatate Prahova s-a incheiat, iar de miercuri, 15 noiembrie, functionarii se vor intoarce la treaba iar programul CAS Prahova va reveni la normal. Anuntul a fost facut de catre Catalin Maguleanu, presedintele CAS Prahova. „Protestul…

- Casa de Asigurari de Sanatate Prahova, cu sediul in strada Praga, nr.1, informeaza ca incepand cu data de 26 octombrie 2023, Catalin Maguleanu iși reia funcția de director general in cadrul CAS Prahova, avand in vedere ca a incetat detașarea din funcția de Director General Adjunct al Direcției Economice…

- Salariile medicilor de familie au ajuns in prezent la salariile medicilor specialiști care au contracte cu Casa de Asigurari de Sanatate. Cu toate acestea, la nivelul județului Suceava, 4 comune intregi nu au nici macar un medic de familie, iar numarul celor existenți este unul foarte mic comparativ…