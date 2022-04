În Prahova – DEFICIT mare al medicilor de familie Cinci sate nu au nici doctor, dar nici puncte de lucru ale unor medici din alte localitati N. Dumitrescu Sub titulatura ”Provocari actuale ale sistemului de asigurari sociale de sanatate”, ieri, conducerea Casei Județene de Asigurari de Sanatate Prahova a organizat o conferința de presa, in cadrul careia directorul general Catalin Maguleanu și Daniela Enescu – purtatorul de cuvant al instituției- au adus in atenție și o serie de aspecte considerate cu impact negativ asupra populației. Astfel, subliniind faptul ca valul patru al pandemiei a fost, de departe, cel mai agresiv și la nivelului județului… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

