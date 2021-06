Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile de sprijin oferite autoritatilor din Republica Moldova in eforturile de combatere a pandemiei COVID 19 continua.Astazi, 100.800 doze de vaccin produs de compania AstraZeneca au plecat catre Republica Moldova, in sprijinul autoritatilor implicate in lupta de combatere a pandemiei COVID 19.Guvernul…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza ca nivelul de vaccinare in Europa este insuficient pentru a evita reaparitia unui nou val al pandemiei. Doar 30% din populatia din Europa a facut cel puțin o doza de vaccin. Filiala europeana a OMS a cerut, de asemenea, liderilor europeni sa evite „greseala”…

- Pragul de doua milioane de persoane vaccinate cu schema completa in cadrul campaniei nationale de imunizare impotriva COVID-19 a fost depasit luni, reiese dintr-o informatie postata pe platforma RO Vaccinare. ‘Peste 2.029.000 de persoane vaccinate cu schema completa in Romania! Astazi am depasit pragul…

- Romania se afla, in prezent, pe o panta descrescatoare a valului trei al pandemiei de COVID-19, a declarat, marti, premierul Florin Citu, care a subliniat importanta respectarii regulilor sanitare - masca de protectie, distantare sociala. Citu a avut o videoconferinta, impreuna cu ministrul Afacerilor…

- Cele 40.800 de doze de vaccin Vaxzevria, noul nume al serului dezvoltat de compania anglo-suedeza AstraZeneca, vor ajunge luni, 26 aprilie, la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”, a informat Comitetul Național de Vaccinare. Vaccinurile vor fi aduse in București…

- Nelu Tataru susține ca în acest moment suntem în vârful valului trei, dar nu exclude apariția valului patru mai devreme decât ne-am aștepta. O „concurența” între vaccinare și boala Fostul Ministru…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca vor fi deschise saptamana viitoare 171 de centre noi pentru vaccinare si de la 15 aprilie, capacitatea de vaccinare va creste la 100.000 de persoane pe zi. Citu a sustinut o conferinta de presa dupa ce a participat, duminica, la o sedinta a Centrului National de Conducere…

- Coada la mai multe centre de vaccinare cu Pfizer din București, dupa ce nu au fost livrate dozele de vaccin pentru programarile de la zi. Medicii intreaba pe grupul de WhatsApp cand se va remedia situația, avand in vedere ca oamenii așteapta la coada. „Se mai știe ceva de doze?”, este intrebarea adresata…