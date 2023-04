În Poiana Braşov au fost redeschise mai multe pârtii de schi In urma ninsorilor din ultimele zile, mai multe partii din Poiana Brașov au fost redeschise, spre marea bucurie a celor care schiaza. Stratul de zapada batuta pe partii masoara 30 de centimetri, iar temperaturile in termometre sunt de 2 grade Celsius. Autoritatile din Brasov au anunțat in aceasta dupa-amiaza, redeschiderea mai multor partii de schi din statiunea Poiana Brasov, ca urmare ninsorilor din ultimele zile, dar și a condițiilor meteo favorabile. Potrivit oficialilor Primariei, schiorii vor putea sa coboare pe mai multe zone. Trasee redeschise pentru coborare partia Sulinar partia Drumul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

