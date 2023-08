În plină minivacanță, podul suspendat de la Galați a fost închis. Cum explică autoritățile decizia In plina minivacanța, in care romanii au plecat de acasa in numar mare, autoritațile din Galați au hotarat sa țina inchis podul suspendat de peste Dunare. Circulatia pe podul peste Dunare de la Braila a fost inchisa luni noapte, iar sute de șoferi revoltați fie au facut cale intoarsa, fie au așteptat in mașini pana dimineața. Conform programului anunat de autoritați, noaptea, traficul pe pod este oprit, dar in weekend-uri și de sarbatori legale circulația ramane deschisa. Reprezentanții companiei de drumuri spun ca podul a fost inchis intrucat „constructorul a considerat ca ziua de luni nu este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

