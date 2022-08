Purtatorul de cuvant al PSD, Stefan Radu Oprea, a criticat vanzarea termocentralei Mintia, dupa investiții de 150 de milioane de euro. Termocentrala Mintia a fost vanduta prin administrator judiciar cu 91 de milioane de euro. Asta dupa ce au fost investiți in retehnologizare cel puțin 150 de milioane de euro, spune Ștefan Radu Oprea. „De […] The post „In plina criza energetica inchizi capacitați de producție” / PSD critica dur vanzarea Termocentralei Mintia first appeared on Ziarul National .