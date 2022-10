Stiri pe aceeasi tema

- Aflata intr-o situație dificila din punct de vedere sportiv, Politehnica Timișoara cauta soluții pentru a ieși din impas. Primii pași au fost deja facuți, Octavian Benga inlocuindu-l recent pe Bogdan Andone

- Politehnica Timisoara a ajuns la un acord cu Octavian Benga pentru preluarea functiei de antrenor principal al alb-violetilor. Postul era liber dupa plecarea/demiterea lui Bogdan Andone, care in acest inceput de sezon a avut rezultate rusinoase. Octavian Catalin Benga s-a nascut pe 8 august 1980, la…

- Ceea ce era oarecum de asteptat sa se intample s-a intamplat azi, in cele din urma. Politehnica Timisoara s-a despartit de comun acord de tehnicianul Bogdan Andone in urma demisiilor din club ale reprezentantilor Druckeriei. Rezultatele sub asteptari au dus pana la urma la aceasta decizie. Mai intai…

- Turul 3 al Cupei Romaniei a programat o serie de partide extrem de interesante, cu cap de afiș meciul dintre CSM Reșița și Politehnica Timișoara (2-0). Steaua a mers la Moreni, unde a trecut de Flacara doar dupa lovituri de departajare. Prima ocazie importanta a patidei de la Moreni a fost consemnata…

- Politehnica Timisoara nu a produs surpriza pe Dunare, „surpriza” caci alb-violetii erau cotati clar cu sansa a doua in conditiile in care Otelul Galati, desi nou promovata, e fara esec iar banatenii au dezamagit. Si-a continuat sirul de succese azi, printr-un 1-0 sec, notat inca din minutul 3 pe tabela.…

- Politehnica Timisoara se reintalneste cu FC Brasov pentru a treia oara in decurs de circa trei luni. Alb-violetii joaca iar pe „Stiinta” cu formatia in fata careia a pierdut ambele manse ale barajului de supravietuire de la finele editiei trecute de Liga 2. Bogdan Andone asteapta cu aceasta ocazie o…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, spune ca nu ii este “frica de nimic”, intrebat daca se teme de o competiție cu predecesoarea sa Gabriela Firea, care a anunțat recent ca vrea sa candideze pentru un nou mandat. “Nu mi-e frica de nimic.Pentru moment, energia mea se canalizeaza pe cei 2 ani…

- Politehnica Timisoara s-a impus cu 7-0 (1-0), astazi pe „Stiinta”, in fata divizionarei terte Aurul Brad. Daniel Benzar (2), Luchian Gologan, Alin Ignea, Ionut Batanași (2) si Aymar Meleke au marcat golurile alb-violetilor in ultimul test inainte de prima etapa a editiei 2022-23 a esalonului secund.…