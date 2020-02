Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate in cazul a trei medici cu functii de conducere - directorul unui spital din Iasi, managerul Serviciului Judetean de Ambulanta Arges, dar...

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate in cazul a doua persoane angajate la spitale din Iasi, conform prevederilor Legii nr. 176/2010, dupa cum urmeaza: MITITIUC LUANDA IRINA, Director medical in cadrul Spitalului Clinic „Prof. Dr. C.I.Parhon" Iasi In perioada 22 noiembrie…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate in cazul a 10 persoane prevazute de Legea nr. 176 2010, dintre care doua persoane de la Constanta.Iata persoanele gasite incompatibile: 1. MITITIUC LUANDA IRINA, Director medical in cadrul Spitalului Clinic "Prof. Dr. C.I.Parhon"…

- Un funcționar public din cadrul Direcției de Sanatate Publica Hunedoara a fost gasit in incompatibilitate de Agenția Naționala de Integritate. Este vorba de Delia Marinela Bada. Potrivit ANI, funcționarul public s-a aflat in stare de incompatibilitate. “In perioada 08 aprilie – 08 octombrie…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura administrativa in cazul a 7 persoane prevazute de Legea nr. 176/2010,informeaza instituția.Citește și: Reacție SURPRIZA: ce anunța BMW Romania dupa INCIDDENTUL cu tramvaiul din București…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate sau conflict de interese de natura administrativa in cazul a patru persoane, printre acestea aflandu-se si Eduard Petru Motoescu, membru in comitetul director - director medical - in cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie "Prof.…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura administrativa in cazul a 4 persoane prevazute de Legea nr. 176/2010, dupa cum urmeaza:1. TORPENYI FRANCISC ALBERT, Consilier Local in cadrul Consiliului Local Dej, Județul Cluj - INCOMPATIBILITATE…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) a constatat starea de conflict de interese administrativ in cazul consilierului local Emil Bușescu din comuna argeșeana Vladești. ”In calitate de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea Hotararii Consiliului Local din data de 28 noiembrie 2016…