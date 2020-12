Doar cu bunavoința de a grabi termenele legale am putea avea un guvern in aceasta saptamana, a declarat președintele PNL Ludovic Orban, duminica dimineața, inaintea unei noi runde de negocieri cu USR-PLUS și UDMR. “Sper sa finalizam in timp util astfel incat sa putem prezenta lista guvernului și programul de guvernare imediat dupa desemnare. Acum […] The post In plin scandal intern, șeful PNL cere “bunavoința” pentru formarea unui guvern pana la Craciun appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .