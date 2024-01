Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Israelului a anulat luni o componenta-cheie a controversatei reforme judiciare a premierului Benjamin Netanyahu, o decizie care amenința sa redeschida fisurile din societatea israeliana care au precedat razboiulului actual impotriva gruparii militante islamiste Hamas. Decizia de luni…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca premierul israelian Benjamin Netanyahu va fi in cele din urma judecat ca un criminal de razboi din cauza ofensivei in curs a Israelului in Fasia Gaza si a criticat totodata tarile occidentale care sprijina Israelul, cerand totodata o reforma…

- Fortele israeliene au efectuat, in cursul noptii de sambata spre duminica, atacuri aeriene si de artilerie de amploare in intreaga Fasie Gaza, potrivit rapoartelor mass-media palestiniene, scrie news.ro.Printre zonele vizate se numara si orasul Khan Younis, din sudul Fasiei Gaza, potrivit publicatiei…

- Ostaticii ar urma sa fie eliberati in etape si va fi o ”decizie dificila” cu privire la acceptarea unui acord in acest sens, a anuntat marti seara premierul israelian Benjamin Netanyahu, relateaza Reuters, CNN si The Associated Press, citate de news.ro. Netanyahu a indemnat intregul Guvern sa sustina…

- Presedintele american, Joe Biden, si consilierii sai considera ca zilele lui Benjamin Netanyahu ca premier al Israelului sunt numarate, scrie Politico. Joe Biden i-a sugerat lui Netanyahu sa se gandeasca la lecțiile pe care ar dori sa le transmita succesorului sau.Joe Biden i-a transmis lui Netanyahu…

- Barack Obama comenteaza rar cu privire la crizele active de politica externa. O astfel de ocazie este razboiul impotriva Hamas in legatura cu care, fostul președinte atenționeaza și spune ca orice strategie militara israeliana care ignora costul uman al razboiului „poate avea in final un efect contrar”.…