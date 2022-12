Stiri pe aceeasi tema

- Embargoul introdus de Uniunea Europeana pentru petrolul rusesc a facut ca Grecia si Bulgaria sa reia discutiile cu privire la reluarea unui proiect abandonat ce viza construirea unui oleoduct care ar fi ocolit Stramtoarea Bosfor, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un comentariu publicat luni, 5 februarie, in cotidianul vienez Die Presse susține ca un veto la adresa Romaniei și Bulgariei „submineaza și mai mult structura europeana” și ca „guvernul austriac ar trebui sa știe acest lucru”. Extinderea spațiului Schengen a fost una dintre prioritațile președinției…

- In prezent, exista foarte multe diferențe intre viețile barbaților și ale femeilor din Europa. Un studiu Eurostat compara femeile și barbații in viața lor de zi cu zi, aratand cat de diferita este uneori. Studiul Eurostat, publicat de revista „Viața femeilor și barbaților in Europa” este format din…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca prin finalizarea interconectorului Grecia - Bulgaria se asigura diversificarea surselor si a rutelor de aprovizionare si este intarita securitatea energetica, transmite Agerpres.

- Conducta de gaze dintre Grecia si Bulgaria va fi inaugurata la 1 octombrie si va permite Romaniei sa aduca gaze din Azerbaidjan, prin Coridorul Vertical, a anuntat, miercuri, ministrul Energiei, Virgil Popescu, potrivit Agerpres.El a participat la Romanian International Gas Conference, organizata de…

- Cea mai ridicata pondere a populatiei supusa riscului de saracie si excluziune sociala in Uniunea Europeana se inregistra anul trecut in: Romania (34%), Bulgaria (32%), Grecia si Spania (ambele cu 28%), arata datele prezentate, joi, de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cea mai scazuta pondere…

- Cea mai ridicata pondere a populatiei supusa riscului de saracie si excluziune sociala in Uniunea Europeana se inregistra anul trecut in: Romania (34%), Bulgaria (32%), Grecia si Spania (ambele cu 28%), arata datele prezentate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, recunoaste ca va fi o iarna complicata pentru Europa in privinta alimentarii cu gaze, dar spune ca Romania nu este atat de dependenta de gazul rusesc. In momentul de fata Romania are un stoc de gaze naturale de peste 75,6- si a preconizat ca in luna noiembrie acesta…