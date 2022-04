Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Partida Romilor Pro-Europa anunta, intr-un comunicat de presa, ca organizeaza sambata, 9 aprilie, un concert caritabil pentru „ajutorarea refugiaților romi ucraineni și a unor familii nevoiașe de romi din Romania, pentru ca acestea sa aiba tot ce le trebuie pentru sarbatorile de Paște”.…

- Ministerul Sanatatii a transmis, de Ziua Internationala de Constientizare a Autismului, ca este momentul simbolic in care umanitatea, ca urmare a unei rezolutii a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite din 2007, isi indreapta atentia catre persoanele care sufera de autism, potrivit news.ro.…

- La Kiev va fi introdusa din nou o restricție de circulație de sambata seara pana luni dimineața. Anunțul a fost facut sambata de primarul capitalei Ucrainei, Vitali Klitschko, citat de AFP. „Comandamentul militar a hotarat sa intareasca restricția. Acesta va dura de la ora 20.00 sambata pana la 7.00…

- In Romania au ajuns 600 de orfani ucraineni de la inceputul razboiului Foto: Pixabay.com. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - 600 de orfani ucraineni au ajuns în România de la începutul razboiului, iar 260 sunt înca în grija autoritaților. 17 dintre acești copii,…

- Platforma Egalitate de Gen organizeaza in aceste momente Marșul Solidaritații de Ziua Internaționala a femeii. Punctul de pornire este din scuarul magazinului Unic Centru Comercial ora 12:00, iar punctul final Parcul Dendrariu.

- Astazi, Ziua Internaționala a Femeii este sarbatorita la data de 8 martie in intreaga lume. In Romania, in ziua de 8 Martie se sarbatorește Ziua Femeii. Pana in decembrie 1989 se vorbea de Ziua Mamei, dar dupa Revolutia din 1989 aceasta a fost inlocuita cu Ziua Femeii. In 2010 s-a stabilit ca Ziua Mamei…

- Ziua de 4 februarie este declarata la nivel mondial ziua de lupta impotriva formelor de cancer. Boala este a doua cea mai raspandita cauza de deces in lume, iar in Romania 100.000 de cazuri se identifica anual. Medicii recomanda prevenția, din timp, chiar și in contextul Covid.