Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, s-a declarat nemulțumit de gradul mic de recenzare in municipiu de doar 83,25% și a facut apel catre cetațeni sa se recenzeze amintind ca ultima zi este 31 iulie. Harșovschi a aratat ca la Centrul de Statistica funcționeaza un punct fix de recenzare oamenii putandu-se…

- ALBA: 38 de cazuri COVID-19 in județ, in ultimele 24 de ore. Care este situația pe localitați, 14 iulie Au fost inregistrate 38 de cazuri COVID noi, in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) joi, 14 iulie. In județ sunt 185 de cazuri active,…

- Pana la data de 9 iulie 2022, in județul Suceava s-au recenzat 558.835 persoane, reprezentand 90,7% populație recenzata și autorecenzata din totalul populației rezidente, estimata la 1 decembrie 2022 la 616.434 persoane, informeaza Prefectura Suceava. In ce privește unitațile administrativ teritoriale…

- ALBA: 11 cazuri COVID in județ, dupa 87 de testari. Situația infectarilor pe localitați, 11 iulie Au fost inregistrate 11 cazuri COVID noi, in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) luni, 11 iulie. In județ sunt 144 cazuri active, in total.…

- Lucian Heius a declarat, miercuri, la Digi24, ca este imposibil sa fie facute verificari la peste 500.000 de contribuabili. ”Aceasta Directie generala de control venituri a facut o analiza pe niste aplicatii informatice si au iesit aceste sume (sa fie verificati 561.000 de contribuabili si firme –…

- In perioada 31 mai – 21 iunie 2022, in județul Suceava, s-au efectuat 123.947 interviuri pentru Recensamantul Populației și Locuințelor 2021, cu ajutorul recenzorilor de teren. Avand in vedere și numarul persoanelor autorecenzate, de 243.660, județul Suceava are, la data de 21 iunie 2022, 59,6%…

- Incidenta raspandirii virusului SARS CoV 2 in municipiul Constanta este de 0,18 miercuri 8 iunie 2022.Astfel, conform datelor furnizate de Directia de Sanatate Publica Judeteana Constanta, datele actualizate arata miercuri, 8 iunie 2022 o incidenta de 0,18 in municipiu, , covid. In municipiul Constanta…

- Incidenta raspandirii virusului SARS CoV 2 in municipiul Constanta este de 0,48 marti 24 mai 2022.Astfel, conform datelor furnizate de Directia de Sanatate Publica Judeteana Constanta, datele actualizate arata astazi, 24 mai 2022 o incidenta de 0,48 in municipiu, in scadere fata de ultima raportare,…