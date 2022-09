Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii din Ucraina a postat ceea ce oficialii cred ca este o „camera de tortura” folosita de trupele ruse pentru a ține prizonierii ucraineni in orașul Balaklia, recent eliberat, din regiunea Harkov.

- Roman Dudin, fostul sef al Serviciului de Securitate al Ucrainei din regiunea Harkov, care a detinut aceasta functie pana in mai 2022, a fost retinut sub acuzatia de tradare, potrivit cotidianului ucrainean Pravda. In data de 29 mai, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis pe Roman Dudin…

- Patru corpuri de civili ucisi au fost gasite cu „urme de tortura” in localitatea Zaliznicinoie, in regiunea Harkov, recent recucerita de Kiev de la fortele ruse, a anuntat luni Parchetul ucrainean, citat de France Presse. Cele patru cadavre, potrivit acestuia, au fost gasite duminica si „purtau semne…

- Misiunea Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) la centrala nucleara Zaporijjia, din sudul Ucrainei, a ajuns, miercuri, in orasul Zaporijjia, aflat sub controlul fortelor ucrainene, de unde se va deplasa catre centrala Zaporijjia, ocupata de fortele ruse. Misiunea AIEA, condusa de directorul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat Moscova cu un raspuns puternic daca fortele rusesti vor efectua atacuri de Ziua Independentei Ucrainei, sarbatorita pe 24 august, transmite Reuters Zelenski a avertizat ca Rusia ar putea incerca „ceva deosebit de urat" in perioada premergatore Zilei…

- Atacuri cu rachete lansate de armata rusa noaptea precedenta și joi dimineața asupra celui de-al doilea oraș ucrainean ca marime, Harkov, a ucis cel puțin opt persoane și a ranit mai multe, spun oficialii Kievului. Un consilier al lui Volodimir Zelenski spune ca razboiul se afla intr-un „blocaj strategic”…

- Șapte persoane au fost ucise si 16 ranite intr-un bombardament rusesc asupra orasului Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina, au anuntat autoritatile locale, citate de Le Figaro. „Exista un incendiu puternic la locul loviturii, intr-o cladire de apartamente”, a anunțat dupa atac primarul din Harkov,…