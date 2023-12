În numele austerității, Guvernul blochează producția de muniție de război Aflata in plina expansiune a activitații de producție, societatea Carfil, din Brașov, care produce muniție de razboi, a primit stop joc din partea Guvernului. Incurcand, probabil, borcanele, autoritațile au aplicat și aici Legea austeritații, deși compania nu primește bani de la buget. Consecința este ca nici ucrainenii nu vor mai primi obuze, dar nici Ministerul […] The post In numele austeritații, Guvernul blocheaza producția de muniție de razboi first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

