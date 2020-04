In Norvegia s-au deschis cresele, dupa cinci saptamani de izolare In Norvegia, unde epidemia provocata de noul coronavirus pare sub control, s-au redeschis luni cresele, fiind un prim pas spre o ridicare lenta si treptata a restrictiilor in regat, relateaza AFP, citata de Agerpres.



Aceasta redeschidere a creselor, care pune capat la cinci saptamani de semi-izolare pentru cei mai mici, este justificata oficial din considerente sanitare - copiii par sa nu fie afectati in mare masura de COVID-19 - si ar urma sa faciliteze revenirea la serviciu a parintilor.



Unii dintre acestia, insa, si-au exprimat temerile si au lansat o pe Facebook o campanie… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

